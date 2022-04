Carolina Deslandes mostra-se cada dia mais apaixonada e as suas redes sociais são o reflexo da fase feliz que vive ao lado de Igor Regalla.

Ainda na manhã deste sábado, a cantora enterneceu os seguidores com uma imagem que ilustra a divertida manhã que o casal passou em família.

Na foto, o ator aparece no supermercado com o filho e os filhos mais novos de Carolina Deslandes, Benjamim e Guilherme.

"This is us [isto somos nós]", escreveu a artista na legenda da publicação.

