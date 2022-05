Carolina Deslandes divertiu os seguidores do Instagram esta quarta-feira, dia 25, ao partilhar no Instagram uma compilação com algumas das suas "piores fotografias".

As imagens, todas elas selfies, têm como objetivo proporcionar "entretenimento puro e gargalhada genuína".

Às divertidas imagens, que pode agora ver na galeria, Carolina aliou uma novidade: "amanhã há single novo", pode ler-se na legenda da publicação.

