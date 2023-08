Esta segunda-feira, dia 14 de agosto, Carolina Deslandes usou a sua conta no Instagram para informar que a sua equipa tinha sofrido um acidente de viação, no qual três elementos do staff ficaram feriados.

No outro carro envolvido no acidente há pelo menos um morto, dado que o comunicado incluía uma mensagem de condolências, tal como lhe demos conta na altura e pode ler aqui.

Já durante a madrugada, a cantora voltou a usar as redes sociais, desta vez para partilhar um pensamento nas suas stories no Instagram.

"Alguém disse: 'Muita gente luta com o sono porque dormir requer paz' Eu sinto isso", partilhou a artista.

