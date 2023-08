Carolina Deslandes usou as redes sociais para publicar uma nota que refere que a sua equipa sofreu um acidente, resultando em três feridos entre os elementos do seu staff. O comunicado refere ainda, pelo menos, um morto entre os ocupantes do outro veículo.

“No decorrer de um acidente, três elementos da nossa equipa estão feridos. Pedimos que respeitem a privacidade e o momento que as famílias estão a atravessar, bem como toda a nossa estrutura que é família há tantos anos”, começa por dizer o comunicado, que refere ainda que não voltarão a falar sobre o tema.

Na nota, são enviadas "condolências à outra família envolvida no acidente".

"Peço também que não façam mais perguntas sobre nada. Estamos a fazer o possível para cumprir com os nossos deveres profissionais, não sendo essa a nossa primeira prioridade", conclui.

A cantora não refere no entanto a data ou o local onde ocorreu o acidente. Entretanto, foi anunciado o cancelamento do espetáculo em Valença, que estava previsto para a noite desta segunda-feira.