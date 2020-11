Carolina Deslandes recorreu de novo à sua página de Instagram para mostrar ao mundo o quanto gosta do grande amigo Agir. Os artistas têm uma forte ligação, amizade que a cantora não deixa que passe despercebida.

"O quanto te amo não cabe numa descrição de fotografia. Os 29 anos que vivi a recolher palavras e a escrevê-las não chegam, e ainda bem! As coisas do coração ficam sempre por explicar, para que saibamos que não somos donos de tudo. São quase 10 anos de amizade, de música, de andar lado a lado, de discutir e fazer as pazes, de dividir, de tudo. Obrigada por embarcares neste projecto comigo, obrigada por vires sempre acender a luz quando não vejo os pés. Obrigada B", escreveu.

Uma partilha que não passou despercebida aos olhos de muitos seguidores, entre eles a mãe Agir, a atriz Helena Isabel, que comentou a publicação apenas com um emoji com os olhos em forma de coração.

