A noite desta sexta-feira é particularmente simbólica para Carolina Deslandes, que sobe ao palco da Super Bock Arena, no Porto, para se juntar ao concerto de Pedro Abrunhosa e juntos cantarem um novo tema.

Contudo, momentos antes de subir a palco, a artista constatou que não tem condições para cantar a solo, como estava previsto que acontecesse no final do espetáculo.

"Já estou aqui na Super Bock Arena. Vou cantar com o Pedro Abrunhosa hoje e amanhã. No entanto, a minha voz está assim como vocês estão a ouvir e é uma coisa muito enervante. Uma pessoa está com a voz impecável em casa e de repente tem uma coisa desta magnitude e a voz não colabora", lamentou.

A artista realçou que "não é Covid-19", uma vez que realizou dois testes que deram negativo.

"Vou cantar uma canção nova com o Pedro, mas não vou poder cantar o 'Ilumina-me' no fim que é sempre a coisa que eu mais gosto de fazer porque não consigo mesmo. [...] Peço desculpa, mas hoje é isto que temos", rematou.

Leia Também: Carolina Deslandes mostra momentos íntimos com namorado, Igor Regalla