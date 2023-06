Carolina Deslandes terá decidido apagar o vídeo polémico que partilhou no Instagram aquando da participação de Bruno de Carvalho no 'Big Brother Famosos' e onde compilava alguns comportamentos do ex-dirigente do Sporting com Liliana Almeida, com quem este viria a casar meses depois.

Bruno de Carvalho havia deixado um aviso à cantora ontem, dia 15 de junho, durante a emissão do programa 'TVI Extra', e na emissão seguinte, já na madrugada desta sexta-feira, comentou o facto de esse conteúdo ter sido, entretanto, apagado, segundo conta a imprensa cor de rosa.

"Se apagou, resolveu metade do problema. Em nome das minhas filhas, dos meus pais e dos meus amigos agradeço-lhe por ter ganhado juízo ao fim de tanto tempo e por ter apagado um vídeo que era calunioso e difamatório, do mais manipulado possível", começou por referir, lembrando que o processo em tribunal sobre este caso foi arquivado.

"Para resolver a parte dos 30.001 crimes [que Carolina disse que Bruno cometeu]... a partir do momento em que apagou o vídeo, se fizer um pedido de desculpas a dizer que se excedeu um bocadinho [basta]", acrescentou o comentador do 'TVI Extra'.

Vale lembrar que o desentendimento entre Bruno de Carvalho e Carolina Deslandes já é antigo, embora tenha sido reacendido esta semana, durante a presença da cantora no programa 'As Três da Manhã', da Rádio Renascença. A cantora referiu, entre outras coisas, que o ex-dirigente leonino é, na sua opinião, "tudo o que está errado numa pessoa", garantindo que não o respeita. Veja aqui.

