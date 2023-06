A relação conturbada entre Bruno de Carvalho e Carolina Deslandes ganhou esta semana novos contornos. A cantora foi convidada para estar no programa 'As Três da Manhã' e por lá foi confrontada com o nome do ex-presidente do Sporting, a quem se referiu com palavras menos simpáticas.

"É tudo o que está errado para mim numa pessoa, basicamente. Desde a fala, ao comportamento, à misoginia. Vamos todos fingir que esta pessoa não esteve envolvida em 30.001 crimes e coisas gravíssimas… Há quem pape disso, já percebi que o futebol está acima de qualquer lei ou qualquer Constituição… O futebol está sempre acima de tudo e para mim não está. Acho isto mesmo constrangedor", disse Carolina, referindo ainda que não tem qualquer respeito pelo também ex-concorrente do 'Big Brother Famosos'.

Bruno de Carvalho, em jeito de reação, abordou estas palavras na emissão desta madrugada de quinta-feira do 'TVI Extra', formato onde é comentador. "É lógico que esta senhora vai levar com um processo de calúnia e difamação. Hoje chamou-me criminoso novamente. Após tantos apelos que eu fiz para ela apagar aquele vídeo [onde são compiladas situações que envolvem Bruno e Liliana Almeida no 'Big Brother Famosos']... Gostava de saber se uma pseudo-ativista feminista achava que estava um crime a decorrer numa casa em público, então não devia dizer que eu tinha de ser expulso [do programa], mas sim preso. A polícia ia lá e eu era preso. Mas não, o interesse da senhora era o cozinheiro ganhar", fez notar, referindo-se a Kasha.

"Ela chamou-me misógino. Eu só pai de três meninas. A pessoa que eu mais amo é a minha mãe. Um misógino, para quem não sabe, é uma pessoa que não tem respeito nenhum pelas mulheres. Como é que é possível, se eu, na minha vida, estou rodeado de mulheres? De onde é que ela me conhece?", atirou ainda Bruno, que não ficou por aqui.

"A Carolina cometeu um erro grave. Arranjou-me ainda mais problemas entre mim e a minha filha mais velha. E isso não a vou perdoar. Hoje disse ainda que cometi mais de 30.001 crimes. E ela vai provar que cometi os 30.001 crimes no local certo", fez notar também o ex-dirigente do clube leonino.

Bruno de Carvalho ameaçou, por fim, contar uma história que envolve a cantora e um namorado que ela teve anteriormente. "Vai parar ao julgamento e vai dizer que é amor para a vida toda", rematou.

