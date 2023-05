Carolina Carvalho e David Carreira aproveitaram o feriado de 1 de maio para recarregarem baterias com um dia de mergulhos na piscina e banhos de sol.

A atriz mostrou-se, uma vez mais confiante com as suas curvas depois de ter sido mãe pela primeira vez, do bebé Lucas, em janeiro deste ano.

Primeiro ao lado de David Carreira e depois sozinha, Carolina Carvalho posou em biquíni, arrancou elogios aos seguidores do Instagram e nem o namorado ficou indiferente à sua beleza.

"Gata", escreveu o músico ao reagir à fotografia da atriz.



© Reprodução Instagram/ Carolina Carvalho



© Reprodução Instagram/ Carolina Carvalho

