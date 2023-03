Carolina Carvalho partilhou nas suas redes sociais novas imagens do evento da Tezenis no qual marcou presença na noite de terça-feira e revelou um curioso pormenor sobre o penteado que elegeu para a ocasião.

"Estas fotos nem vinham para aqui mas fiquei tão apaixonada pela Make Up e pelo cabelo que não aguentei", confessou, divulgando as imagens nas quais surge com o cabelo esticado.

"Sempre que estico o cabelo acho que fico com ar de vilã, sou só eu que acho?", questionou.

Este, recorde-se, foi um dos primeiros eventos em que Carolina Carvalho surgiu depois de há cerca de dois meses ter dado à luz o primeiro filho. O bebé Lucas, que nasceu em janeiro, é fruto da relação da atriz com David Carreira.

