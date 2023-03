Depois de no fim de semana ter feito uma passagem pela ModaLisboa, Carolina Carvalho somou na terça-feira, 14 de março, um novo evento público.

A atriz marcou presença numa apresentação da marca Tezenis, da qual é embaixadora.

Cerca de dois meses depois de ter dado à luz o primeiro filho, Carolina exibiu as suas curvas num look arrojado.

Calças pretas, corpete de renda justo ao corpo e camisa branca completaram o visual que a fez destacar-se.

Espreite na galeria as imagens da mãe do pequeno Lucas, que nasceu em janeiro e é fruto da relação com David Carreira.

Leia Também: "Quem bomba". Carolina Carvalho soma muitos elogios com look ousado