Carolina Carvalho é a aniversariante do dia. A atriz completa esta sexta-feira, 3 de dezembro, 27 primaveras, data que evidenciou nas redes sociais ao partilhar um ternurento vídeo no qual surge na companhia do seu patudo.

"27 anos já cá cantam", começa por dizer.

"Obrigada por todas as mensagens e telefonemas… apesar de não estar a conseguir responder estou a ler tudo e não podia deixar de passar por aqui para agradecer. Estou a tentar aproveitar o dia da melhor forma que é através do amor. Porque no fundo é só isso que interessa", completa.

Ora veja a gravação:

