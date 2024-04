Carolina Carvalho está no Algarve em gravações e decidiu levar os irmãos para não estar sozinha no sul do país. Além disso, o filho Lucas, de um ano, também acompanhou a atriz.

Nas stories da sua página de Instagram, Carolina Carvalho publicou um adorável vídeo logo pela manhã deste domingo - no seu dia de folga - onde aparece com o menino.

"Diz 'bom dia vida no campo'", disse a mamã ao menino, e este respondeu com um "olá".

Leia Também: Ter mais filhos? A resposta de David Carreira