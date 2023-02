David Carreira gravou um pequeno vídeo para dizer aos fãs que estava em estúdio a terminar o novo álbum, tendo contado ainda que recebeu uma companhia especial.

"Estou em estúdio a finalizar as vozes do álbum e tenho aqui uma companhia especial. Está ali com uma chucha", disse o cantor ao mostrar a namorada, Carolina Carvalho, com uma chupeta.

Provavelmente, a atriz foi com o filho ter com David a estúdio, mas o bebé não aparece em nenhuma imagem.

"Viemos visitar o pai", disse Carolina Carvalho ao partilhar nas stories da sua página de Instagram o vídeo gravado por David Carreira.

De recordar que o casal tem um filho em comum, Lucas, que nasceu no passado mês de janeiro.

