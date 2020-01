Carminho, aquela que foi a primeira convidada musical d'O Programa da Cristina', regressou à casa de Cristina Ferreira esta terça-feira para a emissão especial do primeiro aniversário do formato.

No rescaldo da notícia de que a fadista está grávida pela primeira vez, a apresentadora não deixou de abordar a novidade.

Discreta quanto aos pormenores da gestação, Carminho revelou que o bebé foi planeado, também para que a sua vida profissional pudesse ser bem organizada.

"Não foi de surpresa e ainda bem que não. Assim está tudo organizado, posso estar no meu Portugal lindo", afirmou, referindo-se ao facto de passar a maior parte do tempo a viajar em trabalho.

"É uma sensação diferente, sinto que tenho companhia. Canto para alguém. Nunca estou sozinha", continuou.

Questionada pela apresentadora sobre para quando está previsto o nascimento, a fadista decidiu não revelar a informação. "É para este ano", brincou.

