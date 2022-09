Carlos Sousa causou polémica ao partilhar através da sua conta oficial de Instagram uma mensagem na qual acusava a TVI de estar a dever-lhe dinheiro.

"Boa tarde, devido a falta de profissionalismo e não responderem nem a mensagens, nem a chamadas, agradecia à equipa da TVI, do programa 'Dois às 10', que entre em contacto comigo a fim de me pagar o que me deve há cerca de dois meses. Obrigado e fico à espera de contacto", podia ler-se na mensagem.

Ao que tudo indica, a quantia a que Carlos Sousa se refere deverá estar relacionada com despesas de deslocação. O antigo participante do 'Secret Story' marcou presença muito recentemente em formatos da TVI como 'Goucha' ou 'Em Família'.

A mensagem publicada pelo barbeiro de profissão foi, entretanto, eliminada da rede social Instagram, indicando que, muito provavelmente, este já terá conseguido contactar a equipa da TVI.



© Reprodução Instagram/ Carlos Sousa

