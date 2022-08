Depois de no mês passado ter desmaiado em palco no Michigan, e de ter cancelado concertos, Carlos Santana está de volta.

O artista voltou a atuar na passada sexta-feira, no Connecticut.

De acordo com a imprensa internacional, antes do espetáculo, Carlos Santana foi visto muito sorridente a sair de um hotel em Nova Iorque, onde conversou com os fotógrafos, entrando depois para o carro.

De recordar que o artista esteve em repouso nas últimas semanas e chegou a cancelar concertos depois de ter desmaiado em palco no passado mês de julho. Leia Também: Carlos Santana cancela concertos após desmaiar em palco