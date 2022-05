Depois de ter marcado presença no espetáculo de Ágata no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, no dia 6 de maio, Carlos Ribeiro recorreu ao Instagram para deixar uma mensagem à cantora.

Uma publicação onde o apresentador deixou também um 'recado' aos colegas da televisão.

"Parabéns Ágata pelo excelente concerto no Coliseu de Lisboa. Só tenho pena que os meus colegas apresentadores que tanto dizem admirar e acarinhar a Ágata quando dela precisam e a convidam para os seus programas, não tenham comparecido também...", escreveu.

