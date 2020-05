Carlos M. Cunha foi convidado n'O Programa da Cristina' desta quarta-feira, dia 20, para uma conversa sobre a sua vida e carreira que ficou marcada por uma surpresa especial. César Mourão, amigo de longa data e companheiro de palco, teceu grandes elogios e palavras de carinho num vídeo que deixou o comediante em lágrimas.

Depois de brincar com as zangas que têm por serem de clubes diferentes e de constatar que a amizade de longa data se tornou uma das mais valiosas da sua vida, César Mourão terminou a mensagem com uma declaração: "Amo-te, meu puto. No dia em que 'casamos' foi para a vida".

Palavras que deixaram Carlos M. Cunha comovido e que respondeu com igual carinho: "É a pessoa com quem mais briguei na vida. Amamo-nos muito. Amo a família dele como se fosse a minha".

Importa referir que a dupla de comediantes faz parte do elenco do espetáculo 'Commedia à la Carte'.

Leia Também: César Mourão partilha carinhoso vídeo do filho