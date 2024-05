Os cidadãos que moram perto do Castelo de Windsor deixarão de poder entrar de graça no local. A realeza decidiu terminar a tradição com mais de 200 anos, destaca a revista Hello!.

A decisão está a ser criticada por vários moradores que argumentam que "merecem uma recompensa por receberem tantos turistas na cidade".

A partir de junho, os moradores receberão, em vez disso, um desconto de 50% e os jovens até aos 17 anos não pagam entrada.

Recorde-se que quando a rainha Vitória subiu ao trono, em 1837, decidiu oferecer os bilhetes aos moradores, os quais poderiam ser obtidos no Gabinete do Lord Chamberlain ou junto dos livreiros em Londres.

