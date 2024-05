O príncipe Harry não foi autorizado pelo tribunal a acrescentar ao processo que interpôs contra o grupo editorial News Group Newspapers, acusações que tinham como alvo o bilionário Rupert Murdoch.

Esta terça-feira, 21 de maio, ficou decidido no Supremo Tribunal que as alegações individuais contra Murdoch não poderão ser levadas a julgamento, perdendo desta forma a sua validade, adianta a BBC.

Rupert Murdoch, sublinhe-se, é dono do conglomerado de média News Corporation, que integra a News Group Newspapers - grupo que abrange o jornais The Sun, The Times e The Sun on Sunday.

Recorde-se que em dezembro do ano passado, o filho mais novo do rei Carlos III ganhou a batalha em tribunal contra o grupo do Daily Mirror, que foi obrigado a pagar uma indemnização de 164 mil euros. Em julgamento ficou provado que os jornais acederam a mensagens privadas do príncipe através de escutas colocadas no seu serviço de 'voicemail'.

