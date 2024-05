O príncipe Harry fez lembrar a falecida mãe, a princesa Diana, quando visitou os militares feridos que estão internados num hospital, na Nigéria.

O duque de Sussex, de 39 anos, viajou recentemente para o país com a mulher, Meghan Markle, e as imagens em que aparece no hospital com os doentes não passaram despercebidas.

Ao conversar com os militares feridos, Harry perguntou a um deles: "Eles estão a ajudar-te? Estás a sentir-se melhor?".

"As melhoras, sê forte", disse a outro soldado que sofria com problemas de visão devido a uma explosão, como relata a People.

Este momento fez lembrar os gestos da mãe também em visitas oficiais a doentes internados em hospitais.

Leia Também: "Percebem porque é que casei com ele?", diz Meghan após atitude de Harry