Na madrugada deste domingo, Carlos Cruz voltou a mergulhar no baú de memórias e recordou um agradável almoço com os amigos Victor Espadinha e Nuno Nazareth Fernandes. Um momento que destacou nas suas redes sociais.

Na imagem, registada por uma amiga de liceu que também se encontrava no almoço, Carlos Cruz aparece na companhia do ator e do compositor numa esplanada junto do mar.

"Umas sardinhas à beira-mar com Victor Espadinha, Nuno Nazareth Fernandes e uma colega de liceu que tirou a foto. Bons momentos", escreveu na legenda.

