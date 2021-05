Foi já revelada a grande entrevista que vai passar esta quinta-feira, 6 de maio, no programa 'Júlia', que ocupa as tardes da SIC.

Carlos Cruz foi convidado da apresentadora e já está a ser partilhado nas redes sociais e no canal alguns excertos da conversa.

"Senti durante alguns anos que estava exposto, que era um alvo fácil a abater. Nunca me senti preso. O que estava preso era o meu corpo. Só prenderam o meu corpo, ninguém conseguiu prender o meu espírito. O que me move é a verdade, só, a declaração oficial de que eu não fiz nada a ninguém", diz Carlos Cruz no recente vídeo que Júlia Pinheiro publicou na sua página de Instagram.

Num outro teaser que passou no canal, Carlos Cruz afirma: "Eu sei que estou inocente. As pessoas que me acusaram sabem que eu estou inocente".

Recorde-se que o ex-apresentador foi afastado da televisão depois de ver-se envolvido no processo Casa Pia, no qual foi condenado a seis anos de prisão por abuso sexual de um menor.

