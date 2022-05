Carlos Coutinho Vilhena é a nova aposta da Cidade FM, anunciou a rádio esta terça-feira, 10 de maio, num comunicado enviado às redações.

O comediante vai juntar-se a Artur, Diogo Sena e Tekas no programa da tarde, 'Toque de Saída', já a partir do dia 16 de maio, e terá também uma rubrica semanal, que será disponibilizada no site da rádio.

"Estou muito entusiasmado com a vinda do Carlos Coutinho Vilhena para as tardes da Cidade FM. O Toque de Saída é a grande aposta a nível de humor e entretenimento da estação. Num painel composto por personalidades que em conjunto têm uma química única, o Carlos era a peça que faltava", afirma o diretor da Cidade FM, Manuel Cabral.

