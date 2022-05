Dave Chapelle foi atacado em palco por uma pessoa que assistia ao espetáculo no Hollywood Bowl, em Los Angeles, para um especial da Netflix. Um episódio que não deixou Bruno Nogueira indiferente e que o levou às redes sociais para reagir com indignação.

"A todos os cabeça de p*** que ainda defendem que humor e violência estão ao mesmo nível, proponho um jogo divertido: levarem uma sapa nos cornos. E depois sentam-se e ouvem uma piada. E no fim partilham se sempre mantêm a mesma opinião", escreveu numa Instagram Story.

A agressão a Dave Chapelle inevitavelmente reacendeu a discussão sobre os limites do humor que se gerou com o estalo que Will Smith deu ao comediante Chris Rock na cerimónia dos Óscares, em março.

Publicação de Bruno Nogueira© Instagram

