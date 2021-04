Carlos Costa celebra esta sexta-feira, 30 de abril, 29 anos e escolheu passar a data num local especial. Como mostrou nas redes sociais, o artista visitou o Santuário de Fátima para agradecer ter superado um dos piores anos da sua vida.

"Completar 29 anos em paz e na companhia deste silêncio cheio de fé. Inspirador este local. Obrigado a todos os que fizeram parte daquele que foi provavelmente o pior ano da minha vida. Obrigado a Deus por tudo o que me proporcionou pois não há nada que seja distribuído em desproporção. Sei que algo de bom estará para vir", afirmou ao publicar uma fotografia.

Carlos Costa rematou a mensagem com uma palavra em homenagem ao pai, que morreu em junho do ano passado: "Penso no mundo, no país, nos meus familiares e amigos. Penso no meu pai que em paz descanse e peço que Nossa Senhora ilumine o mundo e as nossas vidas".

