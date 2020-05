O cantor não concorda com a medida do governo que prevê um programa de 30 milhões de euros para as câmaras apoiarem a cultura.

"Há que saber quando aplaudir e quando não. Eu até me tenho contorcido para estar calado", foi desta forma que Carlos Costa deu início a um desabafo onde critica uma das mais recentes medidas tomadas pelo governo para apoiar o setor da cultura neste período delicado em que se avaliam ainda os prejuízos causados pela Covid-19. A motivar o desagradado do polémico cantor está o facto de o governo ter criado um programa que prevê a atribuição de 30 milhões de euros para as câmaras municipais apoiarem a cultura. "Agora somos 'despachados' para as autarquias, que vão fazer destes 30 milhões 'um festim' entre vereadores e 'festas do bailarico', onde sempre os mesmos são beneficiados a valores chorudos", lamenta Carlos Costa, que não conseguiu, desta vez, conter a sua indignação.