Carlos Costa decidiu na noite desta terça-feira quebrar o silêncio sobre a morte do pai. O cantor usou a sua conta de Instagram para pela primeira vez falar sobre a perda repentina que no dia 25 de julho deixou a sua família de luto.

"No dia após o seu aniversário, o meu pai partiu inesperadamente. Decidi partilhar isto convosco porque quero que a minha história faça sempre sentido aos vossos olhos. E gostava que soubessem por minhas palavras de como ele infelizmente partiu, mas feliz", começou por revelar, passando depois a contar como tudo aconteceu.

"Após ter estado com alguns amigos na tarde do dia 24, ele decidiu registar o momento em que lhe cantavam os parabéns e publicá-lo no seu canal de YouTube. A festa seguiu pela tarde e noite dentro, em família e amigos (em videochamada comigo e com a minha irmã). Organizou uma festa incrível para si. Cantou, dançou, comeu, falou... Até que após se despedir de todos foi dormir com o amor da sua vida, a minha mamã. Acordou, sugeriu à minha mãe que se levantasse para trabalhar e disse que iria ficar só 'mais um pouco'. Acabou por, poucas horas depois, falecer na sua cama", lamentou Carlos Costa, assumindo que sente agora uma "dor enorme".

"Levo isto como um exemplo, pois a vida é injusta e cabe-nos a nós fazer com que ela tenha album brilho, ritmo e sentido. Infelizmente, o último abraço que lhe dei foi no Natal de 2017, mas naquela videochamada a primeira fatia de bolo foi para mim. Amo-te, papá, cuida de mim", completou o artista, que decidiu juntar as suas palavras aquele que foi o último vídeo gravado pelo seu pai.

Leia Também: Após a morte do pai, Carlos Costa lembra foto de infância