Hoje, 1 de agosto, é uma data particularmente especial para Carlos Areias e Rosa Bela. O casal completa 14 anos de namoro, algo que foi evidenciado pela atriz na sua conta de Instagram através de uma bonita declaração de amor.

"Vivemos sempre o hoje! Vivemos com ternura e companheirismo. Vivemos com dedicação e compreensão. Vivemos com lágrimas e discussão. Vivemos com amor e admiração. Vivemos abraçados e de mãos dadas.

Vivemos a alegria e a tristeza. Parei para pensar e… caraças…nós VIVEMOS e continuamos a VIVER! Comemoramos hoje os nossos 14 anos!!!!", notou.

