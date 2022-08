Carlos Areia foi operado nos últimos dias. A novidade é anunciada através das redes sociais do ator, atualmente com 78 anos.

Através de um "post de agradecimento", Carlos Areia explica ter sido submetido a uma intervenção cirúrgica para tratar uma hérnia inguinal.

"Faz 48 horas que fui operado no Hospital de Santa Cruz (hérnia inguinal) e quero agradecer ao Dr. João Castro (quem me operou) e à sua equipa pelo profissionalismo com que trabalham, pela alegria e boa disposição, pelo carinho e pela forma rápida com que trataram todo este processo", realçou.

O agradecimento estendeu-se a "médicos, enfermeiros e auxiliares" que durante os "dias de internamento" o acompanharam.

"Obrigado também às meninas da limpeza pela boa disposição logo de manhã com todos os doentes. Tudo isto fez com que este processo fosse levado com tranquilidade. Não fiquem aflitos, já estou em casa e a recuperar bem, tenho uma enfermeira de mão cheia. Obrigado, Rosa e manas", completou, referindo-se à namorada, Rosa Bela, e às duas irmãs.

Às suas palavras, Carlos Areia juntou as imagens que marcaram a sua passagem pelo hospital.

