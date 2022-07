Foi a cantar o tema 'In The Stars', de Benson Boone, que a jovem atriz Francisca Salgado surpreendeu tudo e todos com o seu talento.

A acompanhar a sua voz, Francisca recorre também ao piano, tendo recebido rasgados elogios dos seguidores, colegas e amigos.

Entre as reações destacam-se as palavras de Carlos Areia, que faz de avô de Francisca na novela 'Por Ti', da SIC. De referir que na trama a jovem dá vida a Adelaide. Já Carlos Areia tem o papel de Tosso.

"Neta linda e talentosa do seu avô", comentou, destacando de seguida o vídeo nas stories da sua página de Instagram.

© Instagram_carlosareya

