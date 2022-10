A mensagem partilhada no último domingo na conta oficial de Twitter de Iker Casillas na qual o antigo jogador de futebol supostamente assumia ser gay motivou diversas reações nas redes sociais, entre elas a de Carles Puyol.

Ainda antes de saber que a conta do antigo guarda-redes tinha sido hackeada, Puyol partilhou uma piada sobre o tema.

"É o momento de assumirmos o nosso caso, Iker", atirou, sem pensar nas consequências da brincadeira que estava a fazer.

Após ter sido divulgado que o Twitter do antigo atleta do Futebol Clube do Porto tinha sido hackeado e perante uma onda de críticas da qual foi alvo, Carles Puyol eliminou a sua partilha anterior e fez um pedido de desculpas público.

"Cometi um erro. Peço desculpa pela piada sem graças, que não tinha más intenções, mas que foi totalmente sem sentido. Entendo que possa ter ferido suscetibilidades. Todo o meu respeito e apoio à comunidade LGTBIQA+", lamentou o antigo capitão do Barcelona no Twitter.