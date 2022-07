Logo após a meia-noite, este domingo, 31 de julho, Sara Norte recorreu à sua página de Instagram para assinalar os dez anos da partida da mãe.

Carla Lupi morreu a 31 de julho de 2012, data que Sara Norte faz questão de destacar na rede social, onde recorda várias vezes a mãe.

"[...] Nunca estamos preparados para perder alguém que amamos, nunca. Apesar dos anos passarem, continua presente nas nossas vidas e eu, no meu caso, também cada vez que me vejo ao espelho. Foi a melhor herança que me podia ter deixado", começou por escrever.

"A vida muda de um momento para o outro, e demorei muitos anos a aceitar, a compreender a sua partida e a lidar com a culpa. Mas sei que me perdoou porque mãe é mãe", acrescentou.

"Sei que ela e a Bia [irmã de Sara Norte] são as minhas estrelinhas e que um dia ainda nos havemos de reencontrar. Eu acredito. Lembro-me perfeitamente do momento em que tirámos esta foto: era Carnaval e devíamos estar em 1990. Ficam as memórias. Amo-te, mamã", disse ainda, recordando também a falecida irmã, Beatriz, filha mais nova de Carla Lupi.

