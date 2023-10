Carla Baía esteve hoje, 11 de outubro, no programa de Manuel Luís Goucha, na TVI, à conversa com o apresentador para falar sobre a maternidade. Mãe do pequeno Noah, de quase 10 meses, a relações-públicas partilhou um pormenor curioso sobre o companheiro, Rahim Samcher.

"Conheço o Rahim há muitos anos, porque ele era namorado de uma amiga minha, mas a vida fez com que cada um fosse para o seu lado, nunca mais o vi, porque continuei amiga dessa moça e ela deixou de andar com ele. Depois as nossas vidas cruzaram-se novamente", conta.

No programa também esteve presente Diana Baía Pinto, fruto do anterior relacionamento de Carla com João Vieira Pinto.

Leia Também: O gesto da infanta Maria Francisca que "cativou" Manuel Luís Goucha