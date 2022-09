Carla Andrino publicou na sua página de Instagram duas fotografias e numa delas aparece junto do marido, o maestro Mário Rui, que fez parte da mais recente edição do programa 'Uma Canção Para Ti', da TVI.

E foi precisamente para destacar o fim do programa que a atriz recorreu à rede social, tendo tecido rasgados elogios ao companheiro.

"Chegaram ao fim treze, intensas, semanas, pautadas por (muitos) arranjos musicais, ensaios com as crianças, com os músicos e com os convidados, para que 'Uma Canção para Ti' corresse bem. E correu muito bem", começou por escrever esta segunda-feira.

"Ontem [dia 4 de setembro], não poderia deixar de estar presente, para ao vivo e a cores demonstrar-te, uma vez mais - porque nunca é demais - o orgulho que tenho em ti, meu amor. E celebrarmos a vida", completou.

