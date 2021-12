"Estava a meio da minha caminhada quando recebi a notícia", foi desta forma que Carla Andrino começou a recente publicação que fez na sua página de Instagram. A atriz partilhou com os seguidores o momento em que recebeu a notícia da morte de Rogério Samora, com quem contracenou na novela 'Nazaré', daa SIC.

"Com o soco na alma, abrandei, sem saber se seguia ou voltava para casa. Num choro compulsivo e passo meio atabalhoado, escolhi seguir. Em frente. Como gostarias que fizesse. Como sempre fizemos. Como continuarei a fazer", contou.

"Conheci-te na novela 'Nazaré' e ficámos amigos. Rimos, chorámos, conversámos sobre coisas sérias, outras nem por isso, e aprendi. Muito", destacou, lembrado depois momentos muito especiais que viveu com Rogério Samora.

"Vieste ao meu aniversário dar-me um beijo. Quando remodelei a minha sala, ofereceste-me os tapetes - eram teus, mas, não necessitavas deles. Fizeste questão de mos trazer a casa. O último almoço, quase se estendeu até ao jantar. Não ficou nada por fazer, por dizer", partilhou.

"Bem sei que depois do que te aconteceu o melhor foi teres seguido viagem. O que não queria é que tivesse acontecido o que te aconteceu", lamentou de seguida.

"Hoje, vou ficar sentada no teu/meu tapete e fazer um brinde a nós! E vou seguir em frente, contigo no meu coração, onde viverás para sempre. Descansa em paz, meu querido, Rogério", rematou.

Rogério Samora morreu esta quarta-feira, 15 de dezembro, depois de vários meses de luta após ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória durante as gravações da novela 'Amor Amor', em julho. O funeral do ator vai realizar-se no sábado, 18 de dezembro.

Leia Também: Júlia Pinheiro recorda viagem que a aproximou de Rogério Samora