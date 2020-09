André Filipe continua a gerar burburinho dentro da casa do 'Big Brother' e desta vez foi Carina quem se pronunciou sobre a postura do concorrente do Barreiro. Num 'cara a cara' com todo o grupo reunido na sala, a jovem, de 21 anos, apelou ao colega para que respeite os outros, referindo-se ao 'alvoroço' que este faz durante a noite.

"A casa tem regras, quem manda aqui é o 'Big'. Tens de respeitar, respeitar o nosso descanso e a nossa saúde mental. Não és um só, somos vários. Se nós nos adaptamos a ti, tens que te esforçar para não incomodar", atirou.

E antes que André Filipe contradissesse esta opinião, Carina adiantou-se: "Não venhas com ironias [...] Não fales pelos outros, joga por ti. É por aí que estás a incomodar toda a gente. Ninguém te pediu nada. És uma criancinha", rematou.

Leia Também: Público acha que André Filipe teve surto psicótico: "Está mesmo doente"