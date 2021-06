Foi através das stories da sua página de Instagram que Carina Duarte falou sobre Ana Garcia Martins, mais conhecida como 'A Pipoca Mais Doce'.

Ao responder a algumas curiosidades dos seguidores, houve quem quisesse saber se a ex-concorrente do 'Big Brother' tinha "perdoado" Ana Garcia Martins.

"Está mais que perdoada, até porque a vida se encarrega. Mas já que perguntas, acho engraçado a Ana Garcia ser uma influencer que vive de visualizações, e que o trabalho dela passa muito por aí... Agora consigo perceber o quão frustrada ela é", começou por responder.

"Eu chego a casa com os pés inchados, cansada, sem paciência, mas chego feliz porque trabalhei, porque sou bem mais do que uma vendedora 'ambulante' e o meu salário vem do meu suor... Não de um sorriso forçado, e de humilhar os outros para receber umas coroas", rematou.

Publicação de Carina Duarte© Instagram_carinabboficial

