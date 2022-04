Cardi B e o marido, o rapper Offset, revelaram nas últimas horas o nome do filho mais novo de ambos. O casal divulgou as primeiras fotografias do bebé, que nasceu em setembro 2021, e tem o nome de Wave.

Cardi B conta no Twitter que foi o marido a sugerir o nome do menino, tendo o casal percebido de imediato que este seria o nome perfeito.

Quanto ao facto de ter feito segredo sobre a escolha, a rapper explica que a decisão prendeu-se com o facto de terem sido muitas as reações negativas quando o casal tornou público o nome do primeiro filho em comum: Kulture, que nasceu em 2018. O objetivo foi, desta vez, tentar proteger a família de comentários negativos e ofensivos.

Cardi B, Offset e os filhos de ambos revelaram ainda nas últimas horas serem os protagonistas da mais recente publicação da revista Essence. Na publicação, aos dois filhos do casal juntam-se os rebentos mais velhos de Offset: Joran, de 12 anos e os gémeos Kody e Kalea, de sete.

