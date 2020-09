Cardi B comentou o seu divórcio do rapper Offset durante um vídeo em direto que fez na sua conta de Instagram. A artista de 27 anos garantiu que "não estava magoada" com o fim do casamento de três anos.

"Quero agradecer-vos muito. Contudo, não preciso", começou por dizer perante o apoio dos fãs. "Estou bem. Quero que saibam que ainda não derramei uma lágrima", sublinhou.

"Desta vez não tenho chorado. Querem saber porquê? O motivo do meu divórcio não tem nada a ver com as coisas que aconteceram antes. Não é por causa das traições", garantiu, negando assim os rumores que correm.

Cardi explicou que estava farta de discussões e das coisas terem mudado, mesmo não havendo traições. Por isso, não entende por que tem de haver uma razão necessariamente má para a separação.

