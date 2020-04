Cardi B parece estar a lidar mal com o isolamento social, devido à pandemia da Covid-19, e recorreu às redes sociais para fazer um (escaldante) desabafo sobre a sua vida sexual.

Ao estar de quarentena, a rapper lamentou o facto de estar longe dos amigos e da família, mas sobretudo por não ter relações sexuais há vários dias.

"Faço muito sexo e agora estou com o período, não posso f****", afirmou, cita o Page Six, segmento do New York Post.

"Tenho saudades da minha família e amigos... Nunca estive tão sozinha. Tenho visto documentários e filmes", acrescentou.

Vale recordar que Cardi B é casada com Offset, de quem tem uma filha, Kulture, de um ano.

