Cardi B está de parabéns. A cantora faz 32 anos esta sexta-feira, dia 11 de outubro.

É conhecida por grandes hits, como 'Money', 'Finesse', 'WAP', ou 'Girls Like You', mas também pelos seus looks arrojados e extravagantes.

A cantora foi mãe no mês passado, estando, no entanto, separada do pai dos filhos, o também músico Offset.

Relembre os looks mais extravagantes de Cardi B nos últimos anos.

Leia Também: Offset acusa Cardi B de traição enquanto estava grávida. Cantora reage