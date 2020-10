E eis que um mês após o divórcio, Cardi B e Offset estão de novo juntos. A informação foi confirmada pela própria rapper durante um vídeo em direto que fez com os seus seguidores do Instagram. Questionada acerca do assunto, uma vez que surgiram rumores no dia do seu aniversário, a artista decidiu explicar a situação.

"Quando as pessoas dizem que só faço porcaria para chamar a atenção com isto e aquilo, não, eu sou assim louca. Um dia estou feliz, outro dia estou para baixo... comecei a sentir falta dele... é difícil não falares com o teu melhor amigo", justifica.

"As pessoas dizem que o aceitei de volta porque sou materialista. Faço coisas materiais, gosto de coisas materiais e isso tudo, e não é isso. Apenas queria ter sexo nos meus anos", esclarece.

Por fim, Cardi B refere que ela e o companheiro são como todas as pessoas 'normais' e que também passam por problemas na relação, a diferença é que estes acabam por ser expostos publicamente.

