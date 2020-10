Cardi B esteve de novo no centro das atenções depois de ter partilhado nas redes sociais, acidentalmente, uma fotografia em que aparece nua.

Agora, a artista revelou que estava com o ex-marido, Offset, quando publicou a foto no Instagram.

Antes de explicar como é que a imagem acabou por ir parar às stories da rede social, a rapper disse que estava na cama com o pai da filha, de quem se separou no mês passado.

"Estou a tirar a foto e depois pressiono e vejo que está a carregar [no Instagram] e fico do género: 'Oh meu Deus, Offset! A imagem foi publicada'. E ele era do género: 'Whoa, whoa, whoa, whoa’”, acrescentou a rapper, como cita o Page Six.

Depois, explica Cardi, pediu a Offset para ver através da sua conta se de facto tinha publicado a foto na rede social. O artista confirmou e a rapper foi logo apagar a imagem. No entanto, já tinham sido muitas as pessoas que tinha tido acesso à foto, que acabou por se espalhar na Internet.

De referir que Cardi B também já reagiu à agitação à volta da imagem no Twitter. Leia Também: Ups! Cardi B mostra 'nude' no Instagram. Eis a sua reação

A artista passou o fim de semana a comemorar o aniversário na companhia de Offset, a quem pediu o divórcio em setembro. No entanto, nenhum dos artistas falou sobre uma possível reconciliação. Ainda assim, uma coisa é certa, caso venham a separar-se, será o fim de uma relação muito amigável. Leia Também: Reconciliação de Cardi B e Offset é "uma questão de tempo"

Recorde-se que ambos são pais da pequena Kulture Kiari, de dois anos.