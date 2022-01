A rapper Cardi B está a ajudar a pagar os funerais das vítimas do incêndio que matou 17 pessoas, incluindo oito crianças, no bairro natal da artista, no Bronx, Nova Iorque, no início deste mês.

"Estou extremamente orgulhosa de ser do Bronx e tenho muitos familiares e amigos que ainda moram e trabalham lá. Por isso, quando soube do incêndio e todas as vítimas, sabia que precisava de fazer alguma coisa para ajudar", disse a rapper num comunicado divulgado esta quarta-feira e citado pelo Daily Mail.

"Não consigo imaginar a dor e angústia que as famílias das vítimas estão a sentir, mas espero que o facto de não terem de se preocupar com os custos associados ao funeral dos seus entes queridos ajude", acrescentou. "Envio as minhas orações e condolências a todos os afetados por esta terrível tragédia", rematou.

