Megan Fox respondeu às críticas de que foi alvo devido à sua imagem durante o Super Bowl, que aconteceu no passado fim de semana.

Para isso, a artista fez uma partilha na sua página de Instagram, na qual posa com o namorado, Machine Gun Kelly, Taylor Swift e Travis Kelce.

"Oh meu Deus pessoal, olhem o quão diferente eu... não pareço", escreveu na legenda da publicação.

"Afinal era só uma fotografia escura de telemóvel onde eu pareço uma boneca ucraniana, quando na REALIDADE pareço uma das mais bonecas insufláveis mais caras, que apenas se compram no Japão", completa.

Numa entrevista que deu à Sports Illustrated Swimsuit 2023, Fox falou sobre a sua imagem: "Tenho dismorfia corporal - nunca me vejo como as outras pessoas me veem. Nunca na minha vida amei o meu corpo, nunca", afirmou.

