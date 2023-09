Cara Delevingne foi uma das estrelas que não perderam o desfile da Fendi na Semana da Moda de Milão, esta quarta-feira.

A modelo e atriz, de 31 anos, esteve na primeira fila do desfile, segundo o Daily Mail, e escolheu um look elegante para o evento.

Com um top cinzento de gola alta, sem costas, sem sutiã, que combinou com uma saia maxi de veludo no mesmo tom, foi assim que Cara Delevingne surgiu na ocasião. Para completar o visual escolheu uma botas pretas e uma mala branca. Veja as imagens da galeria.

