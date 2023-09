Sofia Ribeiro está em Milão para participar num evento da Calzedonia, esta terça-feira, durante a Semana da Moda de Milão.

Nas stories da sua página de Instagram, a atriz destacou que esta é a primeira vez que está no evento, apesar de já ter recebido convites antes, mas nunca conseguiu marcar presença. Este ano a sua agenda permitiu que se deslocasse para o país e não deixou de partilhar tudo com os fãs.

Na mesma rede social, Sofia Ribeiro também exibiu o look escolhido para a ocisão, tendo deslumbrado com um vestido preto com um toque de rosa e um grande laço na parte da frente. Veja no vídeo da galeria.

De referir que Liliana Filipa e Vanessa Martins também estão em Milão para o mesmo evento.

