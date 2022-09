Cara Delevingne tem preocupado todos aqueles que a admiram e a sua própria família com alguns comportamentos bizarros que tem tido recentemente.

Depois de ter sido 'apanhada' a deambular pelas ruas de Los Angeles, nos Estados Unidos, descalça e com um ar debilitado, as imagens e vídeos do momento terão chegado à família, o que fez 'soar o alerta'.

Ao The Sun, fonte próxima da atriz revelou que os familiares da atriz estão muito preocupados e que já se fala numa "intervenção para garantir que a Cara receba a ajuda de que pode estar a precisar".

"O consenso é de que ela precisa de algumas semanas para descansar completamente sem bebidas, sem festas e, principalmente, com refeições saudáveis e completas. Estamos a pensar deixá-la num centro de reabilitação para uma desintoxicação", acrescentou a mesma fonte.

